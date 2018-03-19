السيسي يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية

تقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية.

© Sputnik. Evgeniy Byatov بوتين يكشف سبب نجاحه في الانتخابات

القاهرة- سبوتنيك . وفي بيان صادر عن الرئاسة المصرية تقدم السيسي لبوتين "بخالص التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح، وللشعب الروسي الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وأشاد السيسي "بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وروسيا وحرص الدولتين المستمر على تطويرها وتعزيزها، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين"، بحسب نص البيان.

وأظهرت النتائج النهائية لفرز أصوات الناخبين فوز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الانتخابات بنسبة تزيد على الـ 76 في المائة من أصوات الناخبين، متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه.