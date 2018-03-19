أمير قطر يهنئ بوتين بالفوز في الانتخابات الرئاسية

أرسل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين 19 مارس/آذار، وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية.

© Sputnik. Michael Klimentyev السيسي يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية

ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية ، "بعث أيضاً الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية".

وحقق الرئيس الروسي فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في روسيا، أمس الأحد، وحصل على 76.67 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما حصل أقرب منافسيه، مرشح الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية بافيل غرودينين، على أقل من 12 بالمئة من الأصوات.

وبهذا الفوز يتولى فلاديمير بوتين فترة رئاسية جديدة تمتد إلى سنة 2024.