الأسد يهنئ بوتين بالفوز في الانتخابات الرئاسية

© Sputnik. Alexey Druzhinin بوتين يكشف هدف الفترة الرئاسية الجديدة

دمشق — سبوتنيك . وذكرت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، أن الأسد أرسل برقية تهنئة لبوتين بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، قال فيها إن "حيازتكم على هذه الثقة الاستثنائية من الشعب الروسي نتيجة طبيعية لأدائكم الوطني المتميز، وخدمة مصلحة روسيا الاتحادية بكل كفاءة وإخلاص".

وأضاف الأسد بحسب البرقية: "الاتحاد الروسي بقيادتكم وقف ضد الإرهاب قولاً وفعلاً، وساهمتم مساهمة مشكورة مع الجيش العربي السوري بدحر القوى الإرهابية التكفيرية عن معظم الأراضي السورية، الأمر الذي خلص بقعاً أخرى من العالم من هذه الآفة التي كان يمكن أن تمتد لها لولا إجراءاتكم المشهودة هذه والتي لن ينساها التاريخ لكم".