تصنيف المرشحين في الانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018. تعرض البيانات على أساس مبادرة من مركز "فتسيوم - سبوتنيك".

يشمل الاستطلاع أشخاصا تتراوح أعمارهم بين 18 وما فوق. تصنيف المرشحين في الانتخابات الرئاسية الروسية 2018.

طريقة الاستطلاع عبارة عن مقابلة هاتفية توقفت على عينة عشوائيية لأرقام الهواتف والموبايلات. بلغ حجم العينة في ديسمبر — 1800 مشارك، في يناير — 3000 مشارك. وتستند العينة على قائمة كاملة من أرقام الهواتف المثبتة على أراضي روسيا الاتحادية. تصنيف المرشحين في الانتخابات الرئاسية الروسية 2018.

تم دراسة البيانات حسب المعايير الاجتماعية الديموغرافية. تصنيف المرشحين في الانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018.

في هذه العينة، لالحد الأقصى للخطأ مع احتمال 95٪ لا يتجاوز 2.5٪ (بيانات لشهر ديسمبر) و 1.8٪ (بيانات لشهر يناير).

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لدراسة البيانات أن تسهم في صياغة الأسئلة والظروف المختلفة لتي تنشأ في أثناء العمل الميداني. تصنيف المرشحين في الانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018.

"فومنيبوس" — هو استطلاع رأي أسبوعي للسكان، لمن أعمارهم 18 سنة وما فوق، سكان 207 أحياء سكنية في 73 منطقة من روسيا الاتحادية. حجم عينة المستطلعين — 3000 مستطلع. تصنيف المرشحين في الانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018.

طريقة الاستطلاع — مقابلة في مكان إقامة المشارك في الاستطلاع. الخطأ الإحصائي لا يتجاوز ما يلي: بمؤشر يزيد عن 10٪ ± 2.5٪ ، بمؤشر من 5-10٪ ± 1.5٪ ، بمؤشر من 2-5٪ ± 1.1٪ ، مع مؤشر أقل من 2٪ ± 0.7٪.

تصنيف المرشحين في الانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018.