ما مغزى زيارة بوتين للفاتيكان؟

يبدو وكأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضحك على "شركائه" الغربيين الذين تهجموا عليه خلال اجتماعهم في ألمانيا قبل أيام، فعقب ختام قمة "السبع" توجه بوتين إلى إحدى الدول الكبرى السبع في زيارة التقى خلالها برئيس إيطاليا ورئيس وزرائها. والأكثر إثارة هو لقاء بوتين بزعيم الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس.

من الواضح أن زيارة بوتين إلى الفاتيكان لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية. فقد كان الفاتيكان بانتظار بوتين، ورحب غالبية سكان البلد المجاور — الجمهورية الإيطالية — بزيارة بوتين إلى مقر رئاسة الكنيسة الكاثوليكية. ومن الملاحظ أنه يطيب للصحف الإيطالية أن تسجل عدم اكتراث بوتين بالانتقادات التي ينهال بها عليه زعماء أوروبا "الكاثوليكية"، بينما لا يسارع الفاتيكان إلى معاتبة القيادة الروسية على موقفها من الصراع الدائر في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وكأنه يلمح إلى أنه يعرف مفتعلي الأزمة الأوكرانية الحقيقيين.

ويبدو أن الفاتيكان ينظر إلى روسيا بأنها يمكن أن تكون حليفاً يعول عليه في النضال من أجل المحافظة على الأسرة كخلية أساسية للمجتمع البشري، وضد "حكومة الظل المالية العالمية".

أما بالنسبة للكرملين، فربما لا يخطئ مَن يرى أن العرش البابوي الذي يعتليه الأرجنتيني فرانسيس يصبح شريك الكرملين الوحيد في أوروبا الغربية الذي يمكن التعامل معه.