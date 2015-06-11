زيادة التعاون العسكري التقني بين روسيا والبحرين

يجد السفير الروسي مملكة البحرين مستعدة لزيادة التعاون العسكري التقني مع روسيا.

أبدت مملكة البحرين الاستعداد لتوسيع التعاون العسكري التقني مع روسيا في نظر السفير الروسي لدى البحرين.

وأوضح السفير فاغيف غارايف في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنه يتوقع زيادة التعاون بعدما أجرى الوفد الروسي برئاسة ألكسندر فومين، رئيس هيئة التعاون العسكري التقني الروسية، محادثات "جد مثمرة" في المنامة منذ حوالي شهر. وتم وقتذاك توقيع اتفاقية التعاون العسكري التقني بين البلدين.

وكان قائد القوات الجوية الروسية، الجنرال فيكتور بونداريف، قد زار مملكة البحرين، في بداية هذا العام، تلبية لدعوة قائد القوات الجوية البحرينية.

وأشار السفير الروسي إلى أن الطرف البحريني أكد حينذاك أيضا استعداده لزيادة التعاون العسكري التقني مع روسيا.