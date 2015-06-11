أول عرض لأحدث مقاتلة روسية بحرية خلال معرض "الجيش 2015"

يتضمن معرض "أرميا 2015" (الجيش 2015) الذي يفتتح في مدينة كوبينكا القريبة من موسكو، في 16 يونيو/ حزيران ويستمر حتى 19 يونيو، أسلحة وآليات عسكرية خاصة بالجيش الروسي، بينها طائرة "ميغ-29كا" والنموذج المصغر لطائرة "ميغ-35".

وقال جهاز الإعلام التابع لشركة "ميغ" للطائرات إن وزارة الدفاع الروسية تعرض طائرة "ميغ-29كا" للمرة الأولى خلال هذا المعرض.

وصممت مقاتلة "ميغ-29كا" للإقلاع من متن السفينة البحرية، وتحمل أسلحة تمكّنها من مكافحة الأهداف الجوية والأرضية والبحرية.