بطرسبورغ: رغبة بإعادة اسم لينين للعاصمة الروسية الشمالية

بدأ حزب "شيوعيو روسيا" حملة لجمع توقيعات من أجل تغيير اسم مدينة سان بطرسبورغ.

يعتزم شيوعيون من أعضاء حزب "شيوعيو روسيا" تغيير اسم مدينة سان بطرسبورغ لتعود تسمى بـ"لينينغراد" نسبة إلى لينين قائد ثورة عام 1917.

© Sputnik. Alexei Danichev مدينة بطرسبورغ

وقال سيرغي مالينكوفيتش، أمين اللجنة المركزية لحزب "شيوعيو روسيا"، للصحفيين إن الكثيرين ما زالوا يسمون المدينة بـ" لينينغراد"، وهو الاسم الذي حصلت المدينة عليه بالطريقة المشروعة والدمقراطية على حد قوله.

وأشار إلى أنهم بدأوا يجمعون توقيعات من أجل تغيير اسم المدينة التي تعد العاصمة الشمالية لروسيا.

ويتطلع "شيوعيو روسيا" إلى جمع 100 ألف توقيع اللازمة لتنظيم استفتاء شعبي على تغيير اسم المدينة قبل عيد ميلاد لينين في أبريل/نيسان المقبل.

ومن جهة أخرى، قال النائب فيتالي ميلونوف، عضو المجلس التشريعي الخاص بمدينة سان بطرسبورغ، في تصريح لـ"سبوتنيك" إن إعادة الاسم السوفيتي لينينغراد لمدينة سان بطرسبورغ أمر خطير وهدّام من شأنه أن يخل بالتوازن المجتمعي.

وكانت هذه المدينة تحمل اسم لينينغراد منذ عام 1924 حتى عام 1991. وأسسها القيصر الروسي بطرس الأول في عام 1703، وجعلها عاصمة جديدة لروسيا. وأعيد لها اسمها التاريخي سان بطرسبورغ في عام 1991.

وكانت موسكو قد استعادت موقعها كعاصمة لروسيا في عام 1918 عندما انتقلت الحكومة الروسية السوفيتية من بطرسبورغ إلى موسكو.