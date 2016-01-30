روسيا بصدد استئناف إنتاج طائرات "إيل-114"

يُتوقع أن تبدأ روسيا تنتج أعدادا كبيرة من طائرات "إيل-114" في عام 2018 أو 2019.

وأعلن دميتري روغوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" أنه تم إيجاد المحركات وإلكترونيات الطيران وغيرها من المعدات اللازمة لطائرات "إيل-114".

ومن المقرر أن يبدأ مصنع "سوكول" الواقع في مدينة نيجني نوفغورود الإنتاج الصناعي لهذه الطائرات في الفترة 2018 — 2019.

وأنجز تصميم طائرة الركاب "إيل-114" في نهاية الثمانينات من القرن العشرين. وأنتجت روسيا نحو 20 طائرة من هذا الطراز قبل أن توقف إنتاجها بعدما فتحت أسواقها بما فيها سوق الطائرات، أمام المنتجات الأجنبية.

وفي عم 2014 وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة الروسية بتقدير جدوى إطلاق الإنتاج الصناعي لطائرات "إيل-114".