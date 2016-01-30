رئيس الدوما يؤكد إمكانية إعادة فتح مصر للسياح الروس

جدد رئيس مجلس النواب الروسي رغبة بلاده في إعادة السياح الروس إلى مصر.

صرح رئيس مجلس النواب الروسي بأنه ستتاح للسياح الروس فرصة لمعاودة الرحلات إلى المنتجعات المصرية.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko سيرغي ناريشكين

وقد قام وفد برلماني روسي يرأسه سيرغي ناريشكين، رئيس الدوما (مجلس النواب الروسي) بزيارة إلى مصر قبل أيام. وأبلغ ناريشكين الصحفيين في القاهرة أن مسألة عودة السياح الروس إلى مصر قد تجد الحل قريبا.

وعندما سأله مقدم برنامج "أخبار السبت" في التلفزيون الروسي اليوم هل يمكن أن يعود السياح الروس إلى المنتجعات المصرية في المستقبل المنظور، رد بالإيجاب، مشيرا إلى أنه رأى كيف أن السلطات المصرية تتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة في شوارع القاهرة وميادينها ومطارها.

وعلقت السلطات الروسية الرحلات الجوية السياحية إلى مصر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لأسباب أمنية بعدما وقع حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل السائحين العائدين إلى روسيا فوق شبه جزيرة سيناء.

كما ذكّر ناريشكين بأن الحكومة الروسية قررت في نهاية العام الماضي فتح القنصلية في الغردقة، منوها إلى أن هذا القرار "يؤكد عزم الطرفين" على تطوير السياحة.