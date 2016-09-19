الدفاع الروسية تشير إلى انخفاض النشاط الأمريكي في الرد على طلبات روسيا حول سوريا

أعلن رئيس إدارة العمليات بهيئة الأركان العامة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي، اليوم الإثنين، أن بلاده ترى أن التزام الجيش السوري فقط بالهدنة لا معنى له ما دامت باقي الأطراف غير ملتزمة بها.

موسكو — سبوتنيك.

© Sputnik. Natalia Seliverstov الدفاع الروسية: خلال 6 أيام من الهدنة الجيش السوري وحده ملتزم بها

وفي سياق متصل قال رئيس إدارة العمليات العامة بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي، اليوم الأربعاء، أن مجموعات المعارضة المسلحة انتهكت نظام وقف إطلاق النار في سوريا 302 مرة منذ إعلانه ما أدى الى مقتل 63 وإصابة 252 مدنيا، وخسرت القوات المسلحة السورية 153 عسكريا.

وقال رودسكوي للصحفيين: "وفقا للاتفاقيات الروسية — الأميركية تم إعلان نظام وقف إطلاق النار في سوريا اعتبارا من الساعة 19:00 من مساء يوم 12 أيلول/سبتمبر. يجب التأكيد على أنه خلال هذه الفترة لم يتم تحقيق التزام المسلحين بنظام وقف إطلاق النار. خلال آخر 24 ساعة بلغ عدد أعمال إطلاق النار من قبل المجموعات المسلحة 53 مرة. ومنذ اعلان نظام وقف الأعمال العدائية تم انتهاكه 302 مرة، وخلال هذه الفترة، قتل 63 وأصيب 252 مدنيا، وبلغت خسائر الجيش السوري 153 عسكريا".

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الفريق فلاديمير سافتشينكو، اليوم الإثنين، أن مجموعات المعارضة المسلحة في سوريا استفادت من الهدنة وتستعد للتقدم في محافظتي حلب وحماة.

وقال سافتشينكو: "في محافظتي حلب وحماة، تقوم مجموعات المعارضة السورية، التي استفادت من قيام القوات المسلحة السورية بوقف إطلاق النار، بإعادة تجميع قواتها وتستعد للتقدم من أجل السيطرة على مناطق جديدة".