أول تعليق لرمضان قاديروف بعد فوزه برئاسة الشيشان بنسبة 97 %

أعلن رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، اليوم الإثنين، أن الفوز بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية، يعتبر مسؤولية كبيرة بالنسبة له.

موسكو — سبوتنيك

© Sputnik. Said Tsarnaev رئيس الشيشان يوجه نداء للزعماء العرب

وقال قاديروف للصحفيين بعد الإعلان عن نتائج التصويت، اليوم: "هذا ليس انتصارا، بل مسؤولية كبيرة بالنسبة لي، لقد حصلت على عبئ إضافي، وعلينا أن نكون بمستوى هذه الثقة".

ووفقا له، وضع الشعب على كاهله حملاً ثقيلاً، حينما أمنه على مصيره.

وأظهرت بيانات النظام الآلي "للانتخابات" بعد فرز جميع البروتوكولات، تصدر القائم بأعمال رئيس الشيشان رمضان قاديروف، في الانتخابات المباشرة لرئيس الجمهورية بنسبة 97.56 % من الأصوات.

وتنافس على منصب رئيس الشيشان إلى جانب قاديروف ثلاثة مرشحين آخرين- مرشح عن حزب "النمو"، المفوض بحماية حقوق رجال الأعمال في الشيشان إدريس عثمانوف، رئيس الفرع الإقليمي لـ"روسيا العادلة" سلطان دينيلخانوف ومرشح الشيوعيين، رئيس الغرفة الاجتماعية في الجمهورية، خير سولت باتايف.