أول تعليق لرمضان قاديروف بعد فوزه برئاسة الشيشان بنسبة 97 %

موسكو — سبوتنيك
ووفقا له، وضع الشعب على كاهله حملاً ثقيلاً، حينما أمنه على مصيره.
وأظهرت بيانات النظام الآلي "للانتخابات" بعد فرز جميع البروتوكولات، تصدر القائم بأعمال رئيس الشيشان رمضان قاديروف، في الانتخابات المباشرة لرئيس الجمهورية بنسبة 97.56 % من الأصوات.
وتنافس على منصب رئيس الشيشان إلى جانب قاديروف ثلاثة مرشحين آخرين- مرشح عن حزب "النمو"، المفوض بحماية حقوق رجال الأعمال في الشيشان إدريس عثمانوف، رئيس الفرع الإقليمي لـ"روسيا العادلة" سلطان دينيلخانوف ومرشح الشيوعيين، رئيس الغرفة الاجتماعية في الجمهورية، خير سولت باتايف.
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