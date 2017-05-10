الخارجية الروسية تؤكد لقاء لافروف مع ترامب في واشنطن

أكدت وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، في وقت لاحق من اليوم.

واشنطن — سبوتنيك. ورد مسؤول في الخارجية بـ "نعم" على سؤال "سبوتنيك" بشأن هذا اللقاء.

© Sputnik. Vitaliy Belousov البيت الأبيض يؤكد استقبال ترامب لوزير الخارجية الروسي اليوم الأربعاء

وفي وقت سابق، ذكر البيت الأبيض عن هذا اللقاء، مشيرا إلى أن ترامب سيستقبل لافروف في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض عند الساعة 10:30 صباحا بتوقيت واشنطن [17:30 بتوقيت موسكو] وراء أبواب مغلقة.

والجدير بالذكر، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يقوم، في 9 — 11 أيار/مايو، بزيارة عمل للولايات المتحدة، سيلتقي خلالها مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء لافروف مع تيلرسون، اليوم الأربعاء، سيكون الثالث لهما بعد تولي دونالد ترامب مهام الرئاسة في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يبحث الوزيران خلال اللقاء ملفات أوكرانيا وسوريا وغير ذلك من القضايا الدولية المهمة، إلى جانب العلاقات الثنائية.

وبعد اللقاء مع تيلرسون، سيتوجه سيرغي لافروف إلى ولاية ألاسكا الأمريكية، حيث سيشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس منطقة القطب الشمالي.