مفاجأة...السفن الحربية الراسية في نهر نيفا اختفت

لم تشارك سفن حربية تابعة للأسطول الروسي في بحر البلطيق في العرض العسكري الذي نظمته سلطات مدينة سان بطرسبورغ العاصمة الشمالية لروسيا، بمناسبة ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى، في 9 مايو/أيار 2017.

وقال مصدر عسكري إن حالة الطقس غير المواتية حالت دون مشاركة القطع البحرية في العرض.

© Sputnik. Ministry of defence of the Russian Federation مناورة بالذخيرة الحية للفرقاطة الروسية "الأميرال ماكاروف" في بحر البلطيق

وقيل في رواية غير رسمية إن سفن الأسطول الروسي غادرت نهر نيفا فجأة بسبب ظهور سفن حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قرب الحدود بين روسيا وجهوريات البلطيق، منها المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارنيي".

وكانت تقارير إعلامية أعلنت عن وصول طائرتين من طراز "إف-35" إلى قاعدة القوات الجوية الإستونية "أماري" ودخول 4 سفن تابعة للناتو إلى ميناء لييباي اللاتفي.

ويذكر أن القوت المسلحة اللاتفية اكتشفت، في صباح الأمس (9 مايو)، سفن الصواريخ الروسية "ليفين" و"سيربوخوف" و"مورشانسك"، وهي السفن التي كانت راسية في نهر نيفا استعدادا للمشاركة في العرض العسكري.

وأسندت إلى سفن الأسطول الروسي التي دخلت نهر نيفا مهمة أخرى تتعلق بمراقبة سفن الناتو في بحر البلطيق، وفقا لتقارير إعلامية.