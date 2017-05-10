أحدث مقاتلة "ميغ" تخطف إعجاب القوات الجوية

تستمر القوات الجوية الروسية في اختبار مقاتلة جديدة من نوع "ميغ".

وقال يوري بوريسوف، نائب وزير دفاع روسيا، في تصريح صحفي إن القوات تختبر مقاتلة "ميغ-35" وفقا للخطة، واصفا الطائرة الجديدة بأنها جيدة.

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وتخضع مقاتلة "ميغ-35" للاختبارات في الجو منذ يناير/كانون الثاني 2017. ويعبر الطيارون الذين يجربون الطائرة الجديدة عن إعجابهم بها.

وتنتمي طائرة "ميغ-35" إلى الجيل 4++ من المقاتلات وتمثل حلقة الوصل بين مقاتلة "ميغ-29" ومقاتلات الجيل الخامس.

وتستطيع مقاتلة "ميغ" الجديدة استخدام كل الأسلحة المتوفرة حاليا ومستقبليا بما فيها سلاح الليزر، بفضل إلكترونياتها الجديدة.

وأبلغ دميتري فيبرياجكين، مسؤول الصناعة الجوية الروسية، الصحفيين خلال معرض الأنظمة الجوية والدفاعية الذي أقيم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أن مقاتلة "ميغ 35" تستطيع أن تقارع بنجاح مقاتلات الجيل الخامس وغيرها من الطائرات الحديثة التي بدأت تدخل السوق.