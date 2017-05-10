بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي العلاقات مع واشنطن والتهدئة في سوريا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعا غير دوري مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، ناقش خلاله زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى الولايات المتحدة ومسائل تخفيف التصعيد في سوريا.

موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم: "تمت خلال الاجتماع مناقشة القضايا المدرجة على الأجندة الروسية".

وتابع بيسكوف: "وتم بحث موضوع العلاقات الروسية-الأميركية، في سياق اللقاء الذي من المقرر أن يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع زملائه الأميركيين اليوم".

وأضاف بيسكوف: "كما جرى تبادل الآراء حول تشكيل مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، في ضوء توقيع اتفاقية بهذا الصدد في أستانا".

وحضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف، ورئيسا مجلسي البرلمان، فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين، رئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو، سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، وزير الدفاع سيرغي شويغو، مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين، ممثل الرئيس الخاص لحماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف.





اشترك في حساب فيسبوك لدينا لمتابعة أهم الأحداث العالمية والإقليمية.