خطر وهمي يلهي مدير "أف بي آي" عن خطر حقيقي

ولم تستبعد أوساط مراقبة أن يكون انكباب كومي الزائد على الخطر الروسي المزعوم أحد أسباب قرار إقالته.

ورأى السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف أن ركض جيمس كومي وراء "الخطر الروسي" قاده إلى الإقالة.

وأوضح أليكسي بوشكوف، وهو رئيس لجنة السياسة الإعلامية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن مدير "أف بي آي" (مكتب التحقيقات الفدرالي) "نشط في مواجهة الخطر الروسي إلى درجة فاته معها خطر إقالته".

ولفت السيناتور الروسي إلى أن قرار الإقالة باغت وأدهش جيمس كومي.

ويشار إلى أن رئيس الولايات المتحدة قرر إعفاء جيمس كومي من منصبه كمدير لـ"أف بي آي" عملا بنصيحة نائب وزير العدل رود روزنشتاين والنائب العام جيف سيشنس.

ويذكر أن جيمس كومي لم يصدق نبأ إقالته في بادئ الأمر.