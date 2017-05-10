بوتين يكرم العسكريين الذين تصدوا لمئات الإرهابيين في سوريا

نقلت قناة "روسيا 24" التلفزيونية أن الرئيس الروسية فلاديمير بيوتين قام بتكريم مجموعة من الضباط الروس المتواجدين في سوريا، وذلك تقديرا لجهودهم في صد هجوم إرهابي شنه مئات الإرهابيين، ونال قائد المجموعة وسام "بطل روسيا".

وحسب التقرير التلفزيوني، قامت مجموعة تعدادها 16 عنصرا من القوات الخاصة الروسية بالتصدي لهجوم 300 إرهابي.

وقال قائد المجموعة: لقد نجحنا بالتصدي لهذا الهجوم بفضل المواقع الجيدة التي اتخذناها، بالاضافة إلى ذلك نحن نتفوق عليهم بنوعية الأسلحة والتصويب الحراري.

وأشاد قائد المجموعة بشجاعة عناصره الذين تقيدوا بتعليمات قائدهم بحذافيرها.