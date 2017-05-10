بوتين: ما علاقتنا نحن بإقالة مدير الأمن الفدرالي الأمريكي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن إقالة مدير الأمن الفدرالي الأمريكي لن تؤثر على التعاون بين موسكو وواشنطن، وأن لا علاقة لروسيا بذلك.

موسكو — سبوتنيك. قال بوتين في سياق رده على سؤال لمراسل قناة "سي بي أس":

لن تؤثر. وسؤالكم، يبدو مضحكًا بالنسبة لي. الرئيس ترامب يتصرف في إطار عمله الذي ينص عليه الدستور والقانون. ما علاقتنا نحن؟.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أقال أمس الثلاثاء (9 مايو/ أيار)، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (أف.بي.آي) جيمس كومي، في تطور مفاجئ، قائلًا إن كومي لم يعد قادرا على قيادة المكتب بفاعلية.

وأضاف في رسالة إلى كومي نشرها البيت الأبيض "من الضروري أن نجد زعامة جديدة لمكتب التحقيقات الاتحادي تستعيد الثقة العامة في مهمتها الحيوية لإنفاذ القانون".

وحسب "رويترز"، أبلغ ترامب كومي في الرسالة أنه قبل توصية وزير العدل جيف سيشنز بأنه لم يعد يمثل قيادة فعالة. وكانت فترة عمل كومي ستستمر حتى سبتمبر/ أيلول 2023. وكان الرئيس الديمقراطي باراك أوباما قد عين كومي في 2013.

وقال ترامب إن الخطوة جاءت نتيجة للطريقة التي تعامل بها كومي مع فضيحة تتعلق برسائل إلكترونية شملت المرشحة الديمقراطية للرئاسة في ذلك الوقت هيلاري كلينتون. وسارع الديمقراطيون باتهام ترامب بوجود دوافع سياسية وراء قراره إقالة كومي.