فولودين يدعم طرح باكستاني لعقد مؤتمر حول مكافحة الإرهاب

© Fotolia/ Mixa75 الدوما الروسي يوافق على مشروع قانون يتيح إلغاء قرار منح الجنسية الروسية للإرهابيين وقال صادق خلال اجتماعه مع فولودين: " "أعتقد أن الموضوعات التي سوف تثير اهتمام الجميع هي — الترابط، الأمن الغذائي، الطاقة، ومكافحة الإرهاب، وبالتشاور مع الأطراف — الذين سيوافقون جميعهم، سيكون جدول الأعمال".





وبدوره قال فولودين:" أجراء مؤتمر بمشاركة إيران والصين، يمكن القيام به ، كما أشرتم في باكستان ".





ومن المفترض أن يعقد المؤتمر كانون الأول/ ديسمبر.