الأمن الروسي: الإرهابيون يستخدمون رسائل "تلغرام" للتواصل فيما بينهم

© Sputnik. Anatoliy Medved رئيس جهاز الأمن الروسي: كشفنا منظم هجوم مترو بطرسبورغ

وأفادت هيئة الأمن الروسي في بيان "سجلت الهيئة خلال عمليات بحث والكشف عن خلايا لمنظمات إرهابية دولية، استخدام أعضاء هذه الجماعات للرسائل الفورية للاتصالات السرية فيما بينهم وبين المشرفين عليهم بالخارج".

وأضافت "خلال عمليات بحث وتحقيق بالهجوم الإرهابي الذي وقع، 3 نيسان/أبريل، في مترو سان بطرسبورغ، جهاز الأمن الروسي حصل على معلومات موثوق بها تشير باستخدام الانتحاري ومعاونيه والمشرفين عليه بالخارج رسائل تلغرام في جميع مراحل التنظيم والإعداد لهذا العمل الإرهابي لإخفاء النوايا الإجرامية".