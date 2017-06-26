تحذير روسي...استمرار تجاهل مطالبنا سيؤدي لإغلاق خدمة "تلغرام"

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف، اليوم الاثنين، للصحفيين بشأن احتمال إغلاق "تلغرام": إنها ليست قضيتنا، أنتم تعلمون أن رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات، ألكسندر جاروف، يشرف على هذه المسألة، في الواقع، الامتثال للمعايير، المنصوص عليها في تشريعاتنا. إذاً في نهاية المطاف هذه الخدمة من الماسنجر ستكون غير متاحة، سيتم الانتقال إلى آخر، انظروا أي منهم سيكون ملائم. في هذه الحالة هناك أيضا منافسة، أي يوجد اختيار".

ودعا مدير الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة، في وقت سابق، فريق "تلغرام" وشخصياً دوروف، للالتزام بالتشريعات الروسية، وتقديم البيانات للهيئة لإدراجها في سجل منظمي نشر المعلومات.

وأشار جاروف إلى أن الوقت لتنفيذ متطلبات الهيئة أصبح قليلاً. وفي حالة مواصلة التجاهل، سيتم حظر الماسنجر في روسيا.

وصرح مؤسس ماسنجر "تلغرام"، بافل دوروف، رداً على ذلك، أن حظر هذه الخدمة المحايدة في روسيا ليس في مصلحة البلاد، هذا لأن مثيلاتها من "واتساب" أو "فيسبوك ميسنجر" يتم التحكم بها من قبل الولايات المتحدة.