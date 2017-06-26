الكرملين يؤكد إمكانية إجراء اتصال هاتفي قريب بين زعماء "رباعية نورماندي"

© Sputnik. Evgeniy Biyatov روسيا تحذر أوكرانيا من تبعات نظام التأشيرة بين البلدين

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان مثل هذا الاتصال مدرجا على جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اليوم، قال دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي: "تُبحث مثل هذه الإمكانية عبر القنوات الدبلوماسية".

وكان يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي قد أعلن الأسبوع الماضي عن التخطيط للمكالمة الهاتفية في "إطار نورماندي"، دون أن يذكر موعداً محدداً لها.

وأشار أوشاكوف إلى أنه لا استعدادات حتى اللحظة لعقد اجتماع للرباعية، بما في ذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية المقررة في 7 و8 يوليو/ تموز المقبل.

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو في باريس اليوم، أن زعماء الرباعية قد يجتمعون في أواخر الشهر الحالي أو أوائل الشهر المقبل.