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04:45 27 يونيو/ حزيران 2017
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    سيرغي لافروف

    موسكو تدعو واشنطن لعدم استفزاز الجيش السوري

    © REUTERS/ Yuri Gripas
    روسيا
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    أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، التدابير اللازمة لعدم السماح باستفزازات بحق القوات الحكومية السورية.

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    Courtesy of Northern Fleet press service
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    موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "ناقش وزيرا الخارجية موضوع تسوية الأزمة في سوريا، بما في ذلك ضرورة تعزيز نظام وقف إطلاق النار، على وجه الخصوص بعد لقاء أستانا، وتعزيز محاربة المجموعات الإرهابية ومنع محاولات استخدام الأسلحة الكيميائية".

    وأشار البيان إلى أن "لافروف دعا واشنطن لاتخاذ التدابير لعدم السماح باستفزازات ضد القوات الحكومية السورية التي تحارب الإرهاب".

    وجرت المكالمة الهاتفية بمبادرة من الجانب الأمريكي.

    هذا وكانت الجولة الرابعة من محادثات العاصمة الكازاخستانية أستانا، حول سوريا قد جرت في الثالث والرابع من أيار/ مايو الماضي، وأسفرت عن اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) مذكرة تفاهم حول إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر لمدة 6 أشهر، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 6 أيار/ مايو 2017، وتهدف إلى تخفيف العنف والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا، بالإضافة إلى الحل السلمي للنزاع.

    ووفقا لما أفاد به مصدر لوكالة "سبوتنيك"، تسمح الوثيقة بإرسال عسكريين من الدول الضامنة لمراقبة وقف الأعمال العدائية.

    ويعقد لقاء أستانا حول سوريا في 4 و5 تموز/ يوليو المقبل.

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    الكلمات الدلالية:
    وزارة الخارجية الروسية, وزير الخارجية الأمريكي, اتصال هاتفي, الأزمة السورية, الحرب على الإرهاب, وزارة الخارجية الأمريكية, وزارة الخارجية الروسية, ريكس تيلرسون, سيرغي لافروف, روسيا الاتحادية, الولايات المتحدة الأمريكية
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