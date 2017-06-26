موسكو تدعو واشنطن لعدم استفزاز الجيش السوري

Courtesy of Northern Fleet press service غواصة نووية روسية تطلق أحدث الصواريخ الباليستية العابرة للقارات

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "ناقش وزيرا الخارجية موضوع تسوية الأزمة في سوريا، بما في ذلك ضرورة تعزيز نظام وقف إطلاق النار، على وجه الخصوص بعد لقاء أستانا، وتعزيز محاربة المجموعات الإرهابية ومنع محاولات استخدام الأسلحة الكيميائية".

وأشار البيان إلى أن "لافروف دعا واشنطن لاتخاذ التدابير لعدم السماح باستفزازات ضد القوات الحكومية السورية التي تحارب الإرهاب".

وجرت المكالمة الهاتفية بمبادرة من الجانب الأمريكي.

هذا وكانت الجولة الرابعة من محادثات العاصمة الكازاخستانية أستانا، حول سوريا قد جرت في الثالث والرابع من أيار/ مايو الماضي، وأسفرت عن اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) مذكرة تفاهم حول إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر لمدة 6 أشهر، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 6 أيار/ مايو 2017، وتهدف إلى تخفيف العنف والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا، بالإضافة إلى الحل السلمي للنزاع.

ووفقا لما أفاد به مصدر لوكالة "سبوتنيك"، تسمح الوثيقة بإرسال عسكريين من الدول الضامنة لمراقبة وقف الأعمال العدائية.

ويعقد لقاء أستانا حول سوريا في 4 و5 تموز/ يوليو المقبل.