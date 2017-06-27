رسالة إلى الناتو: درع نووي في محله

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الصاروخ الذي أطلقته غواصة "يوري دولغوروكي" من بحر بارينتس أصاب أهدافا محددة في شبه جزيرة كامتشاتكا.

© Sputnik. Ildus Gilyazutdinov صاروخ روسي يقلب موازين القوى في المحيط العالمي

يجدر بالذكر أن صاروخ "بولافا" أحدث صاروخ روسي يستطيع أن يحمل عدة رؤوس نووية موجهة ذاتياً، وتتسلح به غواصات استراتيجية من نوع "بوريه". كما تستخدمه قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

وتجرب روسيا صواريخها القادرة على حمل رؤوس نووية بصفة منتظمة بغية التثبت من صلاحيتها والتأكد من صلاحية أنظمة إدارة القوات.

ويقول الخبير فيكتور موراخوفسكي، عضو الهيئة الاستشارية للجنة التصنيع العسكري الحكومية، إن تجارب إطلاق الصواريخ مثل ما شهدته يوم 26 يونيو تتيح أيضا تذكير "شركائنا" الذين يملكون الأسلحة النووية بأن وسائل الردع النووي الروسية جاهزة للقتال ومن الأفضل أن تمتنع الدول الأجنبية عن التأكد من مدى جاهزيتها بنفسها وتظل تتخذ موقف المراقب لتقتنع بأن الدرع النووي الروسي في أيد أمينة وفي جاهزية تامة.