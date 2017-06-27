سيناتور روسي: واشنطن تحضر لهجوم جديد على الجيش السوري

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE البيت الأبيض يتهم دمشق بالتحضير لهجوم كيميائي

وقال كلينتسيفيتش، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن "الولايات المتحدة تعد هجوماً جديداً على مواقع القوات السورية وهذا واضح، ويجري إعداد استفزاز جديد غير مسبوق"، وذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها حددت الاستعدادات المحتملة لهجوم كيماوي من قبل الحكومة السورية.

وأضاف السيناتور الروسي أن الهجوم الأمريكي الجديد سيتم تمريره كهجوم كيماوي ويمكن أن يتبعه ضربة أمريكية.

وكان البيت الأبيض اتهم، في بيان له، أمس الاثنين، السلطات السورية بأنها تحضر لهجوم كيميائي في سوريا، مهددا بأن دمشق "ستدفع ثمنا باهظا" في حال تنفيذ هذا الهجوم.

وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الخصوص أن "الولايات المتحدة ترى تحضيرات محتملة لهجوم جديد باستخدام السلاح الكيميائي من قبل نظام الأسد، ما قد يؤدي إلى قتل جماعي للسكان المدنيين، بمن فيهم أطفال أبرياء. وهذه العمليات شبيهة بتلك التي جرت قبل الهجوم الكيميائي يوم 4 نيسان/أبريل عام 2017".