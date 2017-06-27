الاتحاد الروسي: الوضع في سوريا ينذر بالخطر

وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق، أن واشنطن تعتقد أن الحكومة السورية تستعد لهجوم كيميائي جديد، وأكد أنه في حال تنفيذ الهجوم، فإن الثمن سيكون كبيرا.

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE البيت الأبيض يتهم دمشق بالتحضير لهجوم كيميائي

وأضاف سيريبرينيكوف:

بقدر ما أعرف، فإن الجيش السوري في وضع الاستعداد الأقصى…وفيما يتعلق بسلامة قواتنا في طرطوس وحميميم، فإن جميع القوى والقدرات أيضا في حالة تأهب قصوى. الوضع مقلق للغاية، وذلك بفضل سياسات الولايات المتحدة.

وشدد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع على أن الاتهامات الأمريكية ضد دمشق بالإعداد لهجوم كيميائي هي كذبة صارخة لتبرير محاولات جديدة للتدخل.

وأعرب سيريبرينيكوف عن أمله في أن المجتمع الدولي لن يقف صامتا ويعطي تقييما صعبا. وأشار إلى أن الوضع الحالي ينذر بالخطر، مضيفا "دعونا نأمل أن يسود العقل الرصين، مع أنه احتمال أقل.