موسكو تتوقع من الولايات المتحدة اتخاذ قرارات جديدة حول نشر قوات إضافية في أوروبا

© Sputnik. Aleksei Druzhinin بوتين: إمكانية انضمام روسيا إلى الناتو قبل سنوات أثارت قلقا لدى الولايات المتحدة

وذكر الدبلوماسي الروسي أن البيت الأبيض طلب هذا العام نفقات عسكرية أكثر بنسبة 40 في المئة عن العام السابق.

وقال غروشكو، متحدثا في مؤتمر الاستعراض السنوي حول الأمن "هذا يعني أنه ينبغي لنا أن نتوقع نشرا إضافيا للقوات الأميركية على الأراضي الأوروبية".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى حلف الناتو أكد، في وقت سابق، بأن الإجراءات التي تتخذها روسيا رداً على تعزيز حضور الناتو في أوروبا الشرقية، تضمن أمن البلاد.

وأشار إلى أن ممثلي حلف الناتو يحاولون خلال اجتماعات "مجلس روسيا — الناتو" أن يلخصوا تحركاتهم على الجناح الشرقي في أربع كتائب، ويقولون إن ذلك يأتي ردا على إصلاح القوات المسلحة الروسية.