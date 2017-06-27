هجوم سيبراني واسع النطاق على شركات في روسيا وأوكرانيا

© AFP 2017/ THOMAS SAMSON أوكرانيا: جميع أنظمة التكنولوجيا تعمل بشكل طبيعي بموقع تشيرنوبيل

موسكو — سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي لـ"مجموعة- أي بي" اليوم الثلاثاء للوكالة: "إن السبب وراء الهجمات واسعة النطاق على شركات النفط، الاتصالات والخدمات المالية في روسيا وأوكرانيا كان الفيروس- المشفر "بيتيا". هو يقوم بتعطيل الكمبيوتر ويطلب 300 دولار بيتوكين. وقع الهجوم في حوالي الساعة 14.00. ووفقاً للصور، فإن لهذا "بيتيا" طريقة الانتشار في شبكة المنطقة المحلية على غرار فيروس وانا كراي".

ووفقاً لبيان الشركة، تعرضت للهجوم السيبراني اليوم شبكات إلكترونية لشركات "باشنفط" و"روسنفط" في روسيا وشركات "زابوروج أوبل إينيرغو" و"دنيبرو إينيرغو" و"منظومة توليد الطاقة دنيبر" في أوكرانيا وغيرها من الشركات، بما في ذلك مترو أنفاق كييف.

وفي سياق متصل أكد المكتب الصحفي لشركة "أوراس" أن منظمتها المعلوماتية تعرضت لهجوم من قبل قراصنة الإنترنت.

وقال متحدث باسم المكتب الصحفي لـ"سبوتنيك": "المنظومة المعلوماتية أوراس تعرضت لهجوم إلكتروني. عملية الإنتاج الأساسية مستمرة، ولا توجد مخاطر تهدد المؤسسة أو موظفيها".

هذا وكانت شركات ومؤسسات في مختلف دول العالم قد واجهت يوم 12 أيار/مايو الماضي، هجوماً إلكترونياً واسعاً بفيروس أطلق عليه اسم "الفدية "- "وانا كراي".

ومن بين المؤسسات والشركات التي تعرضت أنظمتها الإلكترونية للهجوم منظومة الرعاية الصحية الوطنية في بريطانيا، والسكك الحديدية في ألمانيا وشركة "تيليفونيكا" الإسبانية للاتصالات، و"إيرباص" وغيرها. وفي روسيا تم استهداف أنظمة وزارة الداخلية والطوارئ والصحة ومصرف "سبيربنك" وشركة "ميغافون" للاتصالات. وتضرر أكثر من 200 مليون مستخدم في 150 دول.