البنك المركزي الروسي: الهجوم الإلكتروني لم يؤثر على عمل البنوك الروسية

© AP Photo/ هجوم سيبراني واسع النطاق على شركات في روسيا وأوكرانيا

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان البنك المركزي: "أعلن بنك روسيا عن رصد هجمات إلكترونية استهدفت المؤسسات الائتمانية الروسية، وبحسب معلومات البنك المركزي، أسفرت الهجمات عن رصد حالات إصابة أحادية لأنظمة المعلومات، ولم يتم تسجيل تضرر عمل أنظمة البنوك أو مشاكل في تقديم الخدمات للزبائن".

يذكر أن المواقع الإلكترونية لشركتي "روسنفط" و"باشنفط" توقفت عن العمل، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان شركة "روسنفط"، اليوم، عن تعرضها لهجمات قرصنة إلكترونية شديدة، لكنها لم تؤثر على سير عملية الإنتاج.

وجاء في بيان الشركة على حسابها في موقع "تويتر"، اليوم: "كان يمكن للهجمة الإلكترونية أن تؤدي لنتائج مأساوية لكن بفضل انتقال الشركة إلى النظام الاحتياطي لإدارة عمليات الإنتاج، لم يتوقف لا استخراج النفط ولا إنتاجه".

وكانت أعلنت "روسنفط"، اليوم، أن خادم حواسيب الشركة تعرض لهجمة هاكرز ضخمة، ما دفع للتوجه إلى الهيئات الأمنية.