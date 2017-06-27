روستيخ: الطلب على منتجات "كلاشنيكوف" الآن أكثر بست مرات مما كان عليه قبل العقوبات

© AP Photo/ Michel Euler شاهد...سلاح "كلاشينكوف" الأسطوري في شكله الجديد

موسكو — سبوتنيك. وقال شيميزوف، اليوم الثلاثاء في اجتماع مكتب اتحاد المهندسين الميكانيكيين ورابطة مساعدة شركات الدفاع: "بالطبع، أثرت العقوبات الغربية على تطوير شركات التصنيع، ولكن من المهم أن بعض المنظمات كانت قادرة على تحويلها لصالحها ودخول أسواق جديدة للتصدير".

وأضاف: "على سبيل المثال، إجمالي طلبيات مجموعة "كلاشنيكوف" تبلغ اليوم 300 مليون دولار، وهو أكثر بست مرات مما كانت عليه قبل فرض العقوبات، هذا مع الأخذ بالحسبان، أن الشركة فقدت سوقها الخارجي الرئيسي، الأمريكي، أنا أعني سوق السلاح المدني والرياضي".