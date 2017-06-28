زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الروسي إلى صربيا

© Sputnik. Ruslan Krivobok صربيا: نتائج الانتخابات لن تغير من سياسة عدم الانحياز الصربية

بلغراد — سبوتنيك. وقال ميلورادوفيتش لوكالة "سبوتينك": ننتظر زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في أقرب وقت. إلا أنه لم يعلن أي موعد محدد.

وكان الجهاز الفيدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني أكد لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا تعتزم القيام في عام 2017 بتصدير شحنة من المعدات العسكرية إلى صربيا. وتضم هذه الشحنة 6 مقاتلات من طراز "ميغ — 29"، بالإضافة إلى عدد من المدرعات، بما في ذلك الدبابات.