حوالي 20% من الروس لديهم جذور مشتركة مع ملكة بريطانيا

وقد أجريت البحوث على 2500 عينة من أشخاص تراوحت أعمارهم بين 18 و55 (53% نساء و 47% من الرجال). وقال العلماء إن أكثر الجذور شيوعا عائد إلى "الميتوكوندريا H"، التي ظهرت في غرب آسيا قبل حوالي 30 ألف سنة وفي أوروبا — قبل 25 ألف سنة.

وأظهرت الدراسة أن 20٪ من الروس لهم جذور مشتركة مع أسرة وندسور التي انحدرت منها ملكة بريطانيا فيكتوريا وماريا دي ميدشي زوجة هنري الرابع.

ووفقا لشجرة عائلة الملكة البريطانية، تبين أن أطفال الإمبراطور نيكولاي الثاني وألكسندرا فيودورفنا كانوا أحفاد الملكة.