بوتين يقدم اقتراحا غير متوقع إلى الناتو

وكشف الفيلم الذي أخرجه المخرج الأمريكي أوليفر ستون تحت عنوان "الحوار مع بوتين"، أن بوتين اقترح على الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أن تدرس حكومته انضمام روسيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

Courtesy of Northern Fleet press service رسالة إلى الناتو: درع نووي في محله

وأكد خبير العلاقات الروسية الأطلسية أناتولي ترينكوف للصحفيين الروس أخيرا "أننا كنا مستعدين للانضمام إلى الناتو"، مشيرا إلى أن حصول روسيا على عضوية حلف الناتو من شأنه أن يضع حدا لسباق التسلح ويفتح طريق العمل المشترك باتجاه دعم وصنع السلام في العالم.

وأعلن كلينتون موافقته، قائلا "أنا لا أعارض". إلا أنه لم يتم تقديم طلب عضوية إلى الناتو لأسباب تتعلق بعدم رغبة الولايات المتحدة وحلفائها في فقدان أداة مجربة للسياسة العسكرية وتحويل الناتو إلى منظمة لا تعادي روسيا. وأكد الغرب عدم رغبته في تحويل الناتو على هذا النحو حين أقدم على جرّ جيران روسيا إلى حلف يواجه روسيا.

وتوقعت روسيا أن يقابل طلبها الانضمام للناتو بالرفض، ولكنها رأت أنه من الضروري أن تعرف ما إذا كان الولايات المتحدة وحلفاؤها مستعدين لتعاون ما، ولهذا قدم الرئيس بوتين اقتراحه إلى الرئيس الأمريكي.