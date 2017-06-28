بوتين: روسيا مستمرة في زيادة قدراتها العسكرية لحماية نفسها من اعتداء محتمل

© Sputnik. Vladimir Rodionov بوتين يقدم اقتراحا غير متوقع إلى الناتو

وقال بوتين، خلال لقائه خريجي المؤسسات التعليمية العسكرية في روسيا، اليوم: "فقط القوات المسلحة الحديثة قادرة على ضمان سيادة وسلامة أراضي بلادنا، وحمايتها وحماية حلفائنا ضد أي معتد محتمل وأي ضغط وابتزاز من جانب أولئك الذين لا تعجبهم روسيا المستقلة وذات السيادة".

وأكد الرئيس على أنه " خلال السنوات الأخيرة تعزز الجيش الروسي بشكل كبير، وازدادت الكفاءة المهنية لفرق الضباط، وأثبت ذلك بشكل مقنع العملية ضد الإرهابيين في سوريا".

وتابع الرئيس قائلاً: " نحن نعتزم توسيع قدراتنا القتالية من الجيش والبحرية، على أساس الخطط طويلة الأمد وبرنامج ضمان التوازن والعمل المنظم في جميع صفوف وأشكال القوات، وتحسين النوعية وكثافة التدريب على القتال".

هذا وتنفذ روسيا منذ بضع سنوات برامج تطوير لأسلحتها ومنظوماتها الدفاعية في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية وزيادة حدة التوترات في العلاقات الدولية.