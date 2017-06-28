الروس يسمون الدولتين الأكثر تهديدا لهم

© Fotolia/ Dan Race حوالي 20% من الروس لديهم جذور مشتركة مع ملكة بريطانيا

ووفقا لنتائج الاستطلاع، تبين أن ثلث المواطنين الروس يشعرون بتهديد عسكري من الولايات المتحدة الأمريكية (63%) وأتت من بعدها الدولة المجاورة لروسيا وهي أوكرانيا(31%) التي اعتبرها الروس تمثل تهديدا عسكريا ولو أقل من أمريكا.

أما في المرتبة الثالثة، فاحتلت منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الاستطلاع من خلال تسجيل (7%) من الآراء حول تهديدها العسكري المحتمل لروسيا، وفي المرتبة الرابعة جاءت الصين (5%) والمملكة المتحدة (4%)، تنظيم "داعش" الإرهابي (4%)، سوريا (3%)، وألمانيا (3%)، فضلا عن بلدان أخرى.

أما الدول التي اعتبرها المواطنون الروس الأكثر دعما لها في حال أي تهديد عسكري سيواجه روسيا، احتلت الصين المركز الأول (41%) كحليف قريب لروسيا، بالإضافة إلى روسيا البيضاء (25%)، وكازاخستان (18%).