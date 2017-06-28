لافروف: موسكو منفتحة للتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز الأمن الأوروبي

وقال لافروف في افتتاح المؤتمر الروسي الألماني للمدن الشريكة في كراسنودار، "في ظل الوضع الحالي في أوروبا وحالة العلاقات بين بلدينا، التي بصراحة ليست في أفضل أحوالها، وهذا التعامل غير السياسي — لا يساعد في الحفاظ على جو من الثقة والتفاهم بين الشعوب والأمم…كما كان من قبل، ونحن ما زلنا منفتحين على تنسيق الجهود في مصلحة تعزيز الأمن الأوروبي، الذي تتحمل شعوبنا مسؤولية كبيرة تجاهه ".

وقام وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، اليوم الأربعاء، في مدينة كراسنودار بمناقشة تنفيذ اتفاقات مينسك حول أوكرانيا، ومكافحة الإرهاب الدولي والأمن الأوروبي وعملية السلام في سوريا.

وسيعقد الاجتماع على خلفية محاولة أخرى لتنفيذ وقف إطلاق النار في الجنوب الشرقي من أوكرانيا وإعداد الاتصالات وفق شكل "نورماندي" لحل الأزمة في دونباس.