السعودية تكشف حقيقة خلافها مع روسيا

واتهمت المملكة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، وسائل إعلام بنشر قصص "غير صحيحة" حول العلاقات المميزة بين السعودية وروسيا.

ونقلت الوكالة السعودية عن مصدر مسؤول، قوله: "هناك وسائل إعلام تحاول نشر قصص مختلقة وغير صحيحة حول العلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بهدف الإضرار بالعلاقات بين البلدين الصديقين".

وتابع المصدر قائلا "الدولتين ملتزمتان بالحوار الإيجابي والمفتوح بشكل دائم".

وطالب المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، بضرورة استقاء المعلومات حول العلاقات بين البلدين من وسائل الإعلام الرسمية.

وكان موقع "ستيغان" النرويجي، قد نشر مقالا لكاتب يدعى، بول ستيغان يدعي فيه أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان صرح بأن السعودية قادرة على تدمير القوات الروسية في سوريا في غضون 3 أيام.

ونفت السعودية هذا التصريح، وهو ما جعل إدارة الموقع تحذف المقال، لعدم صحة المعلومات التي استند إليها.