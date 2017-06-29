مقاتلة "ميغ-35" تصلح للاستخدام في سوريا

وأنتجت شركة "ميغ" إحدى الشركات الروسية المصنعة للطائرات، طائرة مقاتلة جديدة سمّتها "ميغ-35"، وعرضتها للعسكريين الروس والأجانب في يناير/كانون الثاني 2017. واستأثرت الطائرة الجديدة باهتمام القوات الجوية الروسية.

© Sputnik. Kirill Kallinikov القوات الروسية تتطلع إلى امتلاك 170 مقاتلة "ميغ-35"

وقال قائد القوات الجوية الروسية فيكتور بونداريف في تصريح أدلى به في مايو/أيار 2017، إن القوات الجوية الروسية ستستبدل جميع طائراتها من فئة المقاتلات الخفيفة بطائرات "ميغ-35".

وتخضع طائرة "ميغ-35" للاختبارات حالياً. وفي الوقت نفسه يتواصل العمل لتحديد الملامح المطلوب توافرها في الطائرة الجديدة حتى تُقبل القوات الجوية الروسية على شرائها.

وبات معلوما أنه سيتم تجهيز طائرات "ميغ-35" المطلوبة للقوات الجوية الروسية بمحرك بتقنية توجيه الدفع (أو تقنية الفوهات الموجهة).

وجُهّزت النماذج التجريبية من طائرة "ميغ-35" بمحرك "إر دي-33إم كا" بدون تقنية توجيه الدفع. ويمكن تزويد هذا المحرك بتقنية توجيه الدفع. وقد جربت شركة "ميغ" محركاً كهذا على طائرة "ميغ-29إم أو في تي".

وستستطيع طائرة "ميغ-35" بفضل تقنية الفوهات الموجهة أن تخفض سرعتها في لحظة خاطفة بغية تغيير اتجاه الطيران، كما ستقدر على تعليق نفسها في مكان واحد لبعض الوقت مثلما تفعل طائرة الهليكوبتر (الحوامة).

وقال قائد القوات الجوية الروسية في التصريح المذكور إنه ستوكل إلى طائرة "ميغ-35" مهمة ضرب الأهداف الجوية والأرضية، ويمكن أن يكون لها استخدام في حروب محلية مثل ما تشهده سوريا حالياً.