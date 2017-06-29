أوشاكوف: مشاكل لا حل لها إذا أدارت أمريكا ظهرها لروسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين:

نعترف أن قليلا من كان يتوقع أن يصبح الوضع على ما هو عليه الآن، فلم يتصور أحد أن المواجهة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة ستصل إلى الحد من قدرة الإدارة الأمريكية على التعامل مع القضايا الدولية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا".

وأشار أوشاكوف أنه في حال أدارت الولايات المتحدة ظهرها لروسيا وتصرفت بتحد، فإن المشاكل الدولية لا يمكن حلها، وأضاف:

لا أريد أن أعدد هذه المشاكل التي لن تستطيع أمريكا حلها في حال أدارت ظهرها لروسيا، وخاصة إن استمرت في التصرف بطريقة معادية لروسيا بشكل صارخ.