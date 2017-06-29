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15:53 29 يونيو/ حزيران 2017
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    حاملة الطائرات الروسية الأدميرال كوزنيتسوف

    الدفاع الروسية تجد حاملة طائرات بريطانية جديدة هدفا سهلا

    Facebook/Aliksi Pilko
    روسيا
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    ردت وزارة الدفاع الروسية على مزاعم "الدفاع البريطانية".

    وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في إشارة إلى نبأ انضمام سفينة جديدة من فئة حاملات الطائرات إلى الأسطول البريطاني، إن حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" ليست إلا هدفا بحريا يسهل ضربه.

    وكان وزير الدفاع البريطاني مايكل فيلون قد زعم في تصريح لصحيفة "تلغراف" أن الروس سينظرون إلى أكبر سفينة حربية بريطانية بعين الحسد والإعجاب.

    في الحقيقة لا تستحق حاملة الطائرات البريطانية الجديدة الإعجاب. ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" لا تستطيع أن تفعل شيئا بشكل انفرادي غير ترك الطائرات تقلع منها.

    ولا تملك حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" شيئا لتأمين الحماية لنفسها وللطائرات الموجودة على متنها، ولهذا لا تستطيع أداء واجباتها القتالية إلا عندما يرافقها ويحرسها العديد من السفن الحربية والغواصات.

    ومن هنا، فإن سفينة "كوين إليزابيث" لا تعدو كونها هدفا سهلا لضخامة حجمها، كما أشار إلى ذلك المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية.

    وما دام الأمر هكذا فقد كان أحرى بالأسطول الملكي البريطاني ألا يدع سفينة "كوين إليزابيث" تُظهر "جمالها" بعيدا عن شواطئ بريطانيا.

    أما بالنسبة لحاملة الطائرات الروسية "كوزنيتسوف"، فهي تملك ما تدافع به عن النفس وعن طائراتها. وأشار المتحدث العسكري الروسي إلى أن حاملة الطائرات الروسية تحتوي على أسلحة مضادة للطائرات والغواصات وسفن السطح، وهي أسلحة لا تملكها حاملة الطائرات البريطانية الجديدة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, حاملة طائرات, تصريحات, إيغور كوناشينكوف, بريطانيا, روسيا
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