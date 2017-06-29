الاستخبارات الأمريكية: حل النزاع في سوريا مستحيل بدون مشاركة روسيا

كما جاء في التقرير تحليل حالة القوات العسكرية الروسية. واعتبر مؤلفو التقرير أن القوات الروسية تشهد حاليا صعودا والجيش الروسي مستعد لتنفيذ كافة المهمات الحديثة.

© AP Photo/ Carolyn Kaster الكشف عن تقرير للاستخبارات العسكرية الأمريكية حول روسيا للمرة الأولى منذ 20 عاما

واستخلص جهاز الاستخبارات الأمريكي بأن تدخل روسيا في الأزمة السورية أدى إلى تعزيز مواقف بشار الأسد وأصبح حل النزاع مستحيلا بدون مشاركة روسيا.

وجاء في تقرير قسم الاستخبارات في وزارة الدفاع الأمريكية، تحت اسم "القدرة العسكرية الروسية" أن روسيا "تشعر بعدم الثقة العميقة تجاه جهود الولايات المتحدة لنشر الديمقراطية في العالم".

موسكو تخاف من أن محاولات الولايات المتحدة لفرض نظام المعايير الدولية المقبولة تهدد أسس سلطة الكرملين"، — وفق ما جاء في التقرير.

ويشير مؤلفو التقرير أن روسيا تتعامل مع الولايات المتحدة كأهم عامل في تطور الأزمة الأوكرانية وتثق أيضا في أن "الربيع العربي" يعد من آخر خطوات لأمثلة فرض الأنظمة الحكومية من قبل الولايات المتحدة. وحسب التقرير، الأمثلة الأخرى هي الحملة الأمريكية في كوسوفو والعراق وليبيا والثورات الملونة في جورجيا وأوكرانيا.