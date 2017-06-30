روسيا تعرض للأجانب قنبلة "معلقة"

وأتيح للعسكريين الأجانب أن يشاهدوا قنبلة "زاغون-2أ"، وهي قنبلة موجهة، خلال المعرض الدولي للتقنيات البحرية الذي تحتضنه مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وخصصت قنابل "زاغون" لمكافحة الغواصات المعادية. ويتم إلقاؤها من الطائرات بواسطة البراشوت.

وأهم ما يميز قنبلة "زاغون-2أ" أنها لا تصدر ضجيجا، ويمكنها أن تبقى معلقة في الهواء فوق سطح البحر لمدة تصل إلى 4 دقائق تبحث خلالها عن الغواصات المعادية، وتستطيع أن تشعر بوجود الهدف على عمق يصل إلى 600 متر.

وتدمر قنبلة "زاغون-2أ" نفسها بنفسها عبر التفجير في حال لم تكتشف الهدف في الزمن المذكور.

وتحوي قنبلة "زاغون-2أ" البالغ وزنها 120 كيلوغراما نحو 35 كيلوغراما من مادة التروتيل، وهي كمية من المتفجرات تكفي لخرق جسم أي غواصة من دون أن تدري الغواصة المستهدفة ما حصل، فقنبلة "زاغون-2أ" لا تملك محركاً وتسقط بفعل ثقلها وبسرعة عالية نسبياً تصل إلى 18 مترا في الثانية. ولهذا فإنها تفوق خطورةً أي طربيد (صاروخ بحري) حديث.

ويشار إلى أن روسيا تعتزم توريد قنابل "زاغون-2أ" لدول أجنبية.