روسيا تعتمد إجراءات إقامة مناطق آمنة حول المشنآت النووية

وجاء في بيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء:

© Sputnik. Alexei Druzhinin بوتين يوقع قانونا لتعزيز حماية المنشآت النووية من الإرهاب

القرارات التي اتخذت موجهة لرفع حماية المرافق النووية والمشعة الخطرة ضد الإرهاب ومهام البرنامج الحكومي "تطوير المجمعات النووية للطاقة النووية.

وأكد البيان أنه تم إدخال تعديلات على البند 31 من قانون "استخدام الطاقة النووية" في تموز/يوليو 2016، ولتعزيز المرافق التي تستخدم الطاقة النووية أمام الإرهاب يتم إنشاء منطقة آمنة مع نظام قانوني خاص.

هذا ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 4 تموز /يوليو عام 2016، على قانون فرض منطقة يحظر الدخول إليها حول المنشآت النووية لتعزيز حمايتها من الإرهاب.