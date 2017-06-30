روسيا وتركيا وإيران ينجزون الوثائق الخاصة بحدود مناطق تخفيف التصعيد في سوريا

وقال الوزير، شويغو: "حاليا ننتهي إلى جانب ايران وتركيا من تحضير وثائق تحدد حدود مناطق تخفيف التصعيد ونظام المراقبة والعمل".

وأعلن وزير الدفاع الروسي، أنه من المفترض أن يبحث اجتماع أستانا القادم مسألة إنشاء لجنة سورية للمصالحة الوطنية. وقال شويغو: "خلال المحادثات في أستانا [04-05 يوليو/تموز] من المفترض أن يتم مناقشة إنشاء لجنة سورية للمصالحة الوطنية".