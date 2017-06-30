موسكو تشكك في مصداقية تقرير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية حول سوريا

© AP Photo/ Richard Drew أمريكا تطالب بالكشف عن المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

وتابع البيان: "للأسف، بعد القراءة الأولى للوثيقة المذكورة، نضطر للإشارة إلى أن استنتاجاته لا تزال قائمة على بيانات مشكوك فيها إلى حد كبير، تم الحصول عليها من المعارضة، والمنظمات سيئة الصيت مثل "الخوذ البيضاء".. وليس في مكان الحادث، بل في "دولة مجاورة".

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة، 30 يونيو/حزيران: "لقد انتبهنا إلى ردة الفعل المتسرعة لمندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، على التقرير النهائي للبعثة الخاصة…. حول الحادث في خان شيخون يوم 4 أبريل/نيسان من العام الجاري".