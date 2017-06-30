وزير الخارجية الألماني يحذر روسيا من التدخل في الانتخابات

برلين — سبوتنيك. وقال غابرييل، ردا على سؤال في هذا الشأن، اليوم:

لا يمكنني سوى التحذير من هذا. ليس لدي معلومات بأن هناك مثل هذه النية لدى روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولين أوروبيين عديدين يوجهون لموسكو اتهامات حول رغبتها بالتأثير من خلال هجمات إلكترونية متطورة وحملات تضليل على النتائج الانتخابية المرتقبة في أوروبا 2017 وخصوصا في فرنسا وألمانيا.

وكانت حملة توجيه الاتهامات إلى روسيا بالتدخل في الانتخابات الأوروبية قد انطلقت قبل انتهاء حملة مماثلة ترافقت مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اتهمت موسكو بهجمات إلكترونية معادية لكلينتون ولصالح ترامب.

ووصفت رئيسة "مجلس الاتحاد" الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، الاتهامات الموجهة ضد روسيا، بأنها تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية في فرنسا، بأنها قصص رعب موجهة وأحاديث غير معقولة.

كما وصف دميتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي، هذه التصريحات، حول محاولات روسيا التأثير على الانتخابات في ألمانيا بأنها "كلام فارغ".