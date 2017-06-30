فيديو وصور...موسكو ركبت سفينة نوح خلال أقوى عاصفة منذ 60 عاما

أمطار غزيرة وعواصف رعدية شهدتها موسكو مع رياح شديدة وصلت سرعتها إلى 20 مترا في الثانية الواحدة.

وفي التفاصيل:

الساعة 15:35 قتل 3 أشخاص وجرح 5 آخرون في منطقة موسكو بحسب ما أعلنته وسائل إعلام روسية عن مصادر في شرطة البلاد.

الساعة 15:14 حرمت العاصفة أكثر من 4400 مواطن في موسكو وضواحيها من التغذية بالطاقة الكهربائية، بحسب ما أعلنته وزارة الطاقة الروسية. بينما طال الحرمان من الكهرباء حوالي 6000 شخص في مدينة تولا الواقعة بالقرب من موسكو.

الساعة 15:08 تم تعليق أكثر من 50 رحلة طيران من وإلى مطارات شيريميتافا، وداماديدفا، بحسب الإعلام الروسي أيضاً.

الساعة 15:00 أكدت وزارة الصحة الروسية أن رجلا بالغاً في الـ33 من عمره مات صعقاً في إحدى ضواحي موسكو.

الساعة 14:56 توقف حركة القطارات في الخط الدائري المركزي بموسكو بسبب سقوط شجرة على الخطوط الهوائية المغذية لعمل القطارات.

الساعة 14:52 تساقطت كمية من حبات البرد الصغيرة الحجم في شوارع موسكو.

الساعة 14:42 تحولت مدرجات مسارات الطائرات في مطار شيريميتافا إلى أشبه ما تكون بالبحيرة.

الساعة 14:40 سقط عامود كهرباء على سيارة في موسكو أدى إلى مقتل شخص وجرح 3 مارة.

الساعة 14:35 ضربت الصاعقة طائرتين للركاب المسافرين خلال لحظة هبوطهما في موسكو ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.

Молния ударила в два самолета на подлете к Москвеhttps://t.co/BdslEJ4YKN pic.twitter.com/X2f4sDVUBY — IZ.RU (@izvestia_ru) June 30, 2017

الساعة 14:21 الطقس السيء قد يتسبب بسقوط الأشجار وانقطاع في أسلاك التيار الكهربائي، وعلى السائقين والمارة توخي الحذر في هذا الجانب.

⚡️ «Град, ливень и потепление до 28 градусов в Москве и Подмосковье»https://t.co/srtt7OvdPY pic.twitter.com/hwXkTF2sWt — Вечерняя Москва (@onlinevmru) June 30, 2017

Пользователи публикуют фото крупного града, обрушившегося на Москву pic.twitter.com/YDniPO12RA — НТВ (@ntvru) June 30, 2017