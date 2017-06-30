روسيا: تقرير استخدام الكيميائي في خان شيخون يترك أسئلة دون إجابة

© Sputnik. Vitaliy Belousov زاخاروفا: المعلومات عن قضية خان شيخون تم جمعها من شبكات التواصل الاجتماعي

موسكو — سبوتنيك. وقال شولغين على أثير قناة "RT" الروسية: "نحن واثقون من أن التقرير يترك عدداً من الأسئلة دون رد".

وأوضح قائلاً: "لقد رأينا التسجيلات المصورة، التي تظهر العاملين في المجال الطبي وهم يعملون دون أية أجهزة واقية. وتساءلنا كيف يمكن ذلك — عمل الأطباء دون معدات حماية وعدم إصابتهم بتسمم، ولم نحصل على رد على هذا السؤال.