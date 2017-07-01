مقتل شخص وإصابة أربعة نتيجة الإعصار الذي ضرب موسكو

© Sputnik. KIRIL KALINIKOV فيديو وصور...موسكو ركبت سفينة نوح خلال أقوى عاصفة منذ 60 عاما

موسكو-سبوتنيك.وقال سوبيانين على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "خلال إعصار الأمس في موسكو قتل شخص بضربة صاعقة، 4 أشخاص يتواجدون في المستشفى ويتلقون العلاج".

وأشار سوبيانين إلى أنه سيتم إزالة جميع أثار الإعصار حتى يوم الاثنين القادم.

وأضاف عمدة مدينة موسكو: " سقطت 1200 شجرة، سيتم إزالة جميع أثار الإعصار حتى يوم الاثنين".

هذا وقد ضرب إعصار أمس العاصمة الروسية موسكو، مما أدى إلى تدهور حاد للمناخ في المدينة، فقد تجاوزت سرعة الرياح 24 مترا في الثانية، وإغراق العديد من شوارع المدينة،

مما أسفر عن وقوع عدد كبير من حوادث السير في العاصمة وسقوط الأشجار، فيما وصل مستوى الازدحام على الطرق إلى 9 درجات من أصل الـ10 الممكنة.